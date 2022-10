Nike en Cactus Plant Flea Market werken opnieuw samen voor een fantasierijke en ongebruikelijke verkenning in de marge van sport en cultuur. CPFM vindt altijd inspiratie in het obscure en levert opvallende graphics en onverwachte decoraties in deze unieke collectie met een uitzonderlijk design. Met de kleding van deze opvallende samenwerking val je altijd op, zelfs in de wildste mensenmassa's.