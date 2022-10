In 1999 was er veel te beleven op schoenengebied omdat dit het jaar was waarin Nike voor het eerst online aanwezig was. De Air Flightposite en de Air Zoom GP zijn ontworpen voor basketbal, de Air Tailwind en de klassieke Cortez voor hardlopen. Er zijn dat jaar maar een paar modellen uitgebracht, maar ze zijn belangrijk. Ontdek deze catalogus om te zien welke sneakers Nike verder nog had uitgebracht voor de lancering van Nike.com.