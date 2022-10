2000 was een goed jaar voor damesschoenen. Als we erop terugkijken, denken we meteen aan producten als de Air Alate, Air Atomica en Air Align, gemaakt voor hardlopen. Uit de serie Nike All Condition Gear zijn de Air Tatoosh en Air Nach het vermelden waard. Ook mooi: de designs die doen denken aan recente heruitgaven, zoals de LDV PGS met wafelpatroon op de zool.