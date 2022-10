Als je in de ruimte leefde, hoe zou je dan je schoenen repareren? Dan zou je gebruiken wat je bij de hand had. Ons innovatieteam deed een beroep op deze duurzame instelling om een geheel nieuw design te maken van het idee 'high tech meets trash'. Uit deze onwaarschijnlijke combinatie kwam de Space Hippie voort. Elke Space Hippie is een geheel eigen experiment in beweging, gemaakt van 25-50% gerecyclede materialen op basis van gewicht. Dat is pas een grote stap met een kleine voetafdruk.

De hippiebeweging heeft een enorme impact gehad op het Amerikaanse bewustzijn. De beweging leidde ertoe dat mensen ingenieuzer, vindingrijker, toekomstgerichter en voorzichtiger met de planeet werden. Onze designers deden een beroep op hun interne hippie en zeefden tassen vol restafval en overblijfsen van de productieafdeling. We gebruikten wat we hadden, afval, en gaven het een nieuw doel. We hebben gekeken naar de dromers van vroeger om inspiratie te krijgen voor toekomstige dromen.