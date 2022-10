In 1978 ontwierp Gilbert Baker een nieuw symbool voor LGBTQIA+-activisten, waarmee hij de moderne LGBTQIA+-beweging vormgaf. Baker wilde iets positiefs en trots creëren. Samen met een team van 30 vrijwilligers in het Gay Community Center van San Fransisco verfde en naaide hij ruim 1000 meter katoen met de hand — en de regenboogvlag was geboren. De achtkleurige regenboog symboliseert de diversiteit van de LGBTQIA+-beweging en iedere kleur vertegenwoordigt een ander aspect: seksualiteit, leven, genezing, zonlicht, natuur, magie/kunst, harmonie en geestkracht. In 1990 was de vlag het wereldwijde icoon geworden voor LGBTQIA+-trots.