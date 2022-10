De derde en laatste versie van de Air Max 90 BSMNT samenwerking is opgedragen aan The Big Smoke: Londen. Tussen de glazen wolkenkrabbers en de betonnen torenflats blijven de creatievelingen van de hoofdstad voor opschudding zorgen in die mengelmoes van culturen en stijlen die zo kenmerkend is voor de Londense vibe. Het is een stad die duizend tribes telt, maar aanvoelt als één grote familie.