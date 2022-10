De LeBron Soldier 12 is ontwikkeld aan de hand van inzichten van diverse atleten, van middelbare scholieren tot professionals. Zij vroegen onder andere om een lagere kraag en een eenvoudiger bandje — de Soldier 11 had er vier en de 12 heeft er nog maar één. Als algemene feedback vroegen ze meer mogelijkheden voor de pasvorm en omsluiting. De veterloze schoen is gebaseerd op eerdere versies van de LeBron Soldier en is gericht op praktisch gebruik, met een design geïnspireerd op rugzakken en broeken uit het Italiaanse leger.