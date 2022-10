De nieuwe, iets lagere iSPA schoen is een vereenvoudigde versie van het origineel. Designer Erick Ikeda was geïnspireerd door een extreme noodsituatie. "Ik kan me de situatie van Apollo 13 herinneren, en er werd toen ducttape gebruikt om de zuurstoftank te dichten. Dat heeft levens gered; ze konden weer ademen in de ruimte", vertelde hij. Deze improvisatie met ducttape leidde tot Ikeda's gebruik van het op tape lijkende bovenwerk van de iSPA React WR Low.