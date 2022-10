FPAR kijkt naar kleding, zoals T-shirts, alsof het hun vorm van 'media' is en de media te kijk zetten is hun manier om expressie te geven aan hun creativiteit. Deze zienswijze wordt duidelijk door de details op de FPAR Dunk met berichten zoals "Don't follow me" (links) en "I'm lost too" (rechts) op de Swoosh en "Trust No One" op de achterkant van de tong van de schoen. Deze woorden tonen de filosofie van Nishiyama dat "er geen duidelijke richting is waar je naartoe moet gaan, omdat je zelf je eigen weg moet vinden, wat vervolgens je pad wordt. Zo is het voor iedereen". Mogelijk geeft dit niet alleen zijn waarde weer, maar die van skaters van over de hele wereld.