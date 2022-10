De ideeën om een klassieke schoen te vernieuwen, kunnen overal vandaan komen: van dierenprints tot nostalgische logo's. Voor de nieuwste atmos x Nike samenwerking, onder de naam 'We Love Nike', is inspiratie gehaald uit fanatieke sneakerheads en klassieke Nike Air Max kleurencombinaties. Hirofumi Kojima, Creative Director bij atmos, creëerde eerst nieuwe graphics van 'gestapelde' Nike schoenendozen, zoals veel verzamelaars in de kast hebben liggen. Nike designers pasten die graphics toe op de Air Max 1, Air Max 90 en twee op het origineel geïnspireerde Air Max 95 modellen.