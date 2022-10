Anderson had afgelopen jaar de leiding over de ontwikkeling van de collectie tijdens sessies in de Blue Ribbon Studios. Hij koos voor een zwarte Dunk met gummizool en zette zijn initialen, BA, op de linkerhak. Taylor gaf de voorkeur aan een grijze Blazer met gummizool en zijn initialen, GT, op de rechterhak. Op beide schoenen staan de getallen 1 en 8, een code voor AH (AntiHero), waarbij de 1 verwijst naar de A, de eerste letter van het alfabet en de 8 naar de H, de achtste letter van het alfabet.