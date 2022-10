De Nike Air VaporMax Plus combineert de brutale look van de Air Max Plus met de strakke look van de VaporMax door de ondersteunende boog in de middenzool. Het bovenwerk van neopreen bevat details in reliëf, een dikkere kooiconstructie en de Swoosh en het Tn logo — waar nu ook voor het eerst 'Vm air' staat — zijn verplaatst naar de achterkant van de schoen. "We wilden de Air VaporMax Plus een strakke, aansluitende pasvorm geven met de juiste ondersteunende elementen", zegt Nike Sportswear Design Director, Dylan Raasch. "Hiervoor moesten we experimenteren met verschillende constructies voor het bovenwerk. Uiteindelijk hebben we een perfecte balans gevonden tussen pasvorm, feel en comfort waarbij de iconische elementen van de Air Max Plus toch op de voorgrond konden blijven."