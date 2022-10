Als je dacht dat de Air Max 1 de eerste Nike Air schoen was, dan heb je het mis. Het was de Nike Air Tailwind, een hardloopschoen die is uitgebracht tijdens het marathonseizoen van 1978 op Hawaï en die snel is uitgegroeid tot een zeer populaire schoen.



40 jaar later biedt de Air Tailwind niet alleen innovatieve demping, maar ook een klassieke vormgeving. Dankzij een mesh bovenwerk, een zachte enkelkraag, Nike Air over de volle lengte en een buitenzool met wafelpatroon, heeft deze schoen met zijn tijdloze stijl alles te bieden qua comfort en performance.