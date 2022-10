Skepta's variant van de Deluxe staat in het verlengde van zijn 'Never Sleep On Tour'-ethos dat hij sinds 2014 nastreeft, en van de release van zijn nummer 'That's Not Me'. Sinds die cruciale momenten in 2014 doet Skepta alles voor zijn succes; hij toert over de hele wereld, perfectioneert zijn kunsten en laat iedereen, van Londen tot New York, kennis maken met grime.