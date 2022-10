Terwijl de landing op de maan iedereen in Amerika eind jaren 60 in de ban hield, is de verkenning van Mars tegenwoordig het gesprek van de dag. De in 2003 gelanceerde Marsrover 'Opportunity' heeft kort geleden zijn missie afgesloten na jarenlang stofstormen te hebben doorstaan en het oppervlak van de planeet te hebben verkend. De verzamelde gegevens zijn belangrijk voor toekomstige, bemande reizen naar Mars en zijn een continue bron van informatie voor kunstenaars, designers en ruimtevaartenthousiastelingen over de hele wereld.