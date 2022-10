Het idee van het verleggen van de grenzen van denken en design leidde Goto tot een vernieuwde variant op de Air Max 720 voor OBJ. Hij putte daarbij inspiratie uit eerdere Nike designs, terwijl hij een nieuwe look creëerde die bij zijn persoonlijkheid past. "Het idee dat je grenzen kunt verleggen, de grenzen van stijl, functie en innovatie, is volgens mij het enige waaraan we het design hebben verbonden."