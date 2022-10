Voor de Creative Director van atmos was de inspiratie heel simpel. De combinatie van olifantprint en opvallende jadekleurige accenten is geïnspireerd op de Air Jordan III, een schoen waar het atmos team dol op is, en het beeld van een olifant in het wild die zichzelf wast. Een olifantprint gebruiken voor een Air Max was iets dat Koji al veel langer wilde doen.