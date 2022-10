De groep bestudeerde ook de originele Air Max 97, 1 en 90. "De Air Max 97 is altijd een van mijn favoriete schoenen geweest", voegt Wotherspoon toe. "Ik vind de zool van 360 graden en de verlopende kleuren voor het bovenwerk geweldig. Het leek me logisch om dit te combineren met de Air Max 1 zool en de Air van de 'Infrared' Air Max 90." Een subtiel maar belangrijk detail voor Wotherspoon was de toevoeging van het geborduurde 'VA → LA' op de hak, als eerbetoon aan zijn roots in Richmond (Virginia) en zijn verhuizing naar Los Angeles. "Bij het ontwerpen van deze schoenen wilde ik mijn nostalgische herinneringen voor iets nieuws gebruiken", legt Wotherspoon uit. "Dat is echt mijn ding. Het voelt natuurlijk, en zoals je aan de schoen kunt zien, is het heel bijzonder."