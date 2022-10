In augustus 1991 inspireerde een iconische campagne met Gatorade miljoenen mensen met een vrolijke maar eenvoudige uitdaging: 'Be Like Mike'. De reclame benadrukte MJ's ongeëvenaarde passie op het veld, gestimuleerd door Gatorade. De beelden speelden in op de persoonlijke aspiraties van de kijkers en inspireerden hen om hun eigen dromen na te jagen. Nu, 26 jaar later, vieren Gatorade en Jordan samen waar 'Be Like Mike' tegenwoordig voor staat. Wat oorspronkelijk was bedoeld als uitdaging om de beste ooit te worden, is nu een uitdaging om de beste versie van jezelf te worden. Dit idee is vormgegeven in een limited-edition collectie Air Jordan I's geïnspireerd op verschillende smaken.