Nike's All Conditions Gear wordt over de hele wereld al lang gebruikt voor outdoor activiteiten en expedities. Activiteiten en expedities waarbij je op alles moet zijn voorbereid: regen, hagel, sneeuw en allerlei soorten vuil. Bijna drie decennia na de introductie tilt ACG het idee van 'All Conditions Gear' naar een hoger niveau met de ACG Ruckel Ridge. Dit is een schoen met een laars-achtig silhouet dat is ontworpen voor wandeltochten in door de mens gecreëerde omgevingen of buiten in de vrije natuur. De schoen is ontworpen door de ervaren Nike Footwear Designers Tinker Hatfield en Aaron Cooper, die zich hebben laten inspireren door de persoonlijke inzichten die Cooper tijdens zijn eigen uitstapjes heeft opgedaan. "Ik heb jarenlang gefietst en gewandeld, maar was altijd op zoek naar een meer hybride ervaring. Een van de snelst groeiende trends op fietsgebied is het ombouwen van een oude mountainbike tot een 'tourfiets'," legt hij uit. "Ik zag iets soortgelijks in de hardloopwereld voor me. Iets waarmee je kunt hardlopen in de stad EN de bergen in kunt gaan."