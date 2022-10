Nike ACG, dat staat voor 'All Conditions Gear', was oorspronkelijk bedoeld voor liefhebbers van sporten in extremere omstandigheden, zoals rotsklimmen en mountainbiken. ACG schoenen zijn nog steeds geschikt om de hele dag in de natuur te dragen. De nieuwste schoen in het assortiment, de ACG React Terra Gobe, werd buiten getest op verschillende ondergronden en vernoemd naar de Gobiwoestijn en het devies 'go be outside' van ACG.