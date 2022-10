Het meest speelse element van het design zijn ongetwijfeld de kleuren, die zijn geïnspireerd op voorjaarsbloemen uit de Columbia Gorge in Oregon en die sterk doen denken aan het originele ACG product. Levendige kleuren vestigen je aandacht op verdere details in het speelse design. Dat zijn details zoals veters en een Swoosh design dat is geïnspireerd op klimtouw. "De veters zijn afgeleid van klimtouw, en toen vroeg ik me ook af hoe dat eruit zou zien als ik dat zou kunnen veranderen in plat materiaal. Zo is het Swoosh materiaal ontstaan." Het innovatieve denken hield voor Cooper niet op bij de veters. Het bovenste oogje is zo ontworpen dat je veters strak blijven zitten dankzij rubberen ringetjes. "Het idee was dat je er een veter gemakkelijk in de ene richting door kan trekken, maar veel moeilijker in de andere richting. Daardoor blijven je veters goed zitten. Dit komt ook van pas als je de schoen wilt dragen zonder je veters te strikken." Het einddoel om het design 'speels' te houden werd door het team op meer dan één manier bereikt. Van het gespiegelde logo tot levendige kleuren, vindingrijke details en handige elementen: de 2018 ACG Dog Mountain houdt de essentie van All Conditions Gear voor weer heel wat jaren levendig.