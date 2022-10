Vorig jaar presenteerde Nike een idee aan veertien van de vrouwelijke designers binnen het bedrijf: maak een collectie damesschoenen met tien designs gebaseerd op de Air Jordan 1 en Air Force 1. De designers zijn in alle categorieën werkzaam, van sportkleding tot basketbal. Bovendien zijn ze afkomstig uit en hebben ze gestudeerd in verschillende delen van de wereld voordat ze bij Nike aan de slag gingen. Een week nadat Nike het idee presenteerde, kwamen ze samen in de Blue Ribbon Studios in Beaverton om kennis te maken en om over de collectie na te denken die inmiddels 1 Reimagined was gedoopt.