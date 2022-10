"Ik wilde iets nieuws vastleggen met sneakers, en mijn broer is geobsedeerd door Nike's. Voor mij is zijn collectie gewoon dezelfde schoen in verschillende kleuren en met een groot kleurenpalet. Ik kies schoenen omdat ik de kleur mooi vind, maar hij vertelde me de verhalen achter de kleurencombinaties in zijn collectie." Joost was geïnteresseerd in de favoriete sneakers van zijn broer en in de sneakercultuur in het algemeen. Daarom besloot hij nieuwe manieren uit te proberen om de essentie van sneakers vast te leggen. In een poging om een niet-herkenbaar beeld vast te leggen van een herkenbare iconische sneaker, ontwikkelde Joost uiteindelijk een motion blur-techniek. Hiermee legt hij de kleuren van iconische schoenen vast terwijl ze om een as draaien.