De Air Jordan 1 is een baanbrekende schoen — maar de OG look is niet te oud voor nieuwe trucs. De AJKO 1 steekt het beroemde design in een nieuw jasje met een mix van leer en canvas, en een verbeterde pasvorm voor comfort. Deze editie beschikt over een klassiek kleurenpalet met contrasterende details in zwart en wit, gecombineerd met University Red.