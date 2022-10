De Air Mariah uit de jaren 80 is terug met een moderne look. Elementen van het origineel uit 1988 zijn overgenomen in de Air Zoom Mariah Flyknit Racer. Dankzij het Flyknit bovenwerk met nauwsluitende pasvorm is de schoen perfect om elke dag te dragen. Met het snelle vetersysteem trek je hem snel aan en uit, en de Zoom Air demping houdt je de hele dag comfortabel.