Het innovatieve design is nu nog moderner met de populaire volledig zwarte kleurencombinatie. De Air unit over de hele lengte doet denken aan onyx en zorgt voor een luxe look. Verder heeft de Moc geen veters maar een brede elastische band aan de zijkant voor een aansluitende pasvorm. Dankzij de strakke, zwarte Flyknit valt deze Air VaporMax echt op.