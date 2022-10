De meesten van ons volgen iedere dag een vast schema. Maar jij kunt helemaal zelf bepalen wanneer je kilometers gaat maken tijdens je dagelijkse run. Als onderdeel van de nieuwe Day to Night collectie heeft de Air VaporMax Flyknit een donkerblauwe afwerking die is geïnspireerd op kleuren van de lucht. De schoen is gemaakt voor mensen die zelf het hoe en wat van hun runs bepalen. Het perfecte moment voor een run is namelijk wanneer jij daar zin in hebt.