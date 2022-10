De kleuren van deze Air VaporMax zijn gebaseerd op die van de OG Air Max 95, maar dan met een moderne twist. Knallend Volt Flywire steekt duidelijk af tegen het Flyknit bovenwerk in twee grijstinten. Onder je voet vind je de meest innovatieve Air demping van Nike tot nu toe — ook weer met wat vleugjes Volt. In de schoen komen twee verschillende, rebelse generaties samen: deze Air VaporMax is traditioneel én origineel, doordacht én gewaagd.