€ 169,99

Dit OG Air design werd oorspronkelijk vlak voor het nieuwe millennium uitgebracht. Het design was voorzien van ultramoderne innovatie, geperfectioneerde performance en een look die zijn tijd vooruit was. Nu is de look terug met diezelfde klassieke eigenschappen in een vernieuwde vorm. Het design, voorzien van Tuned Air en een opvallende afwerking met regenboogeffect, verwijst naar het verleden, maar heeft nog steeds een vooruitstrevende feel.