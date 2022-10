Het is maart, de maand van Air. Dat betekent dat Air Max Day 2020 voor de deur staat. Om dit jaarlijkse sneakerfeest te vieren, werken we samen met members van onze community om jullie, onze voorvechters van Air, in het zonnetje te zetten.

De hele maand dagen Daniela Buck, Rhys McKee en Leah Dy Angeles je uit om je favoriete Air Max te dragen. Laat hen en misschien wel het hele continent zien hoe jij ze rockt. Daniela, Rhys en Leah bekijken jullie foto's en maken een selectie op basis van stijl en de bijbehorende verhalen. Laat dus zien wat je aan je voeten hebt en maak kans om te worden uitgelicht op SNKRS.