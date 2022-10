€ 139,99

Dit is meer dan een comeback — de originele grote air is terug. De Air Max BW uit 1991 is terug, en hij blijft het OG design van Tinker Hatfield trouw, dat in de vroege jaren 2000 populair werd in de dance-scene. De Max demping en zachte middenzool van foam zorgen samen met de luchtige mesh-accenten voor comfort. Persian Violet accenten op de kraag, de Swoosh en rond de Air unit geeft het geheel extra energie en een smaakvolle stijl.