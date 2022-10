De Air Max 98 is nooit een subtiele sneaker geweest. Het meerlaagse golfpatroon en de zichtbare Air unit over de volle lengte trokken al de aandacht toen ze voor het eerst in de schappen lagen. We zetten nu nog een tandje bij. De nieuwste kleurencombinatie, in Tour Yellow, Hyper Grape en Aurora Green, doet al het andere wat je draagt verbleken.