Twintig jaar geleden was de Air Max 97 de eerste Nike hardloopschoen met Max Air demping over de volledige lengte. In 1998 maakte Tuned Air zijn debuut met een kenmerkend bovenwerk met TPU-kooiconstructie. Het is niet meer dan logisch dat de twee iconen nu samenkomen in de Air Max 97 Plus. De soepele en slanke Max Air unit over de volledige lengte zorgt voor evenwicht met de verticale golvende lijnen van de Plus. Zowel designs als innovaties waren eind jaren 90 groot, trots en gedurfd. Deze schoen is het bewijs van hoe sneakers deze benaderingen hebben gestimuleerd.