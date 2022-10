Je hebt dit jaar meegemaakt hoe je schoendesign werkelijkheid werd. Welk moment uit het proces is je het meest bijgebleven?

"Nou, ik kan nog steeds niet geloven dat ik heb gewonnen! Maar naar Portland gaan was geweldig, en daar Nike HQ bezoeken was onwerkelijk... Het is onverwachts groot. Dat was dus gaaf. En dat was de eerste keer dat ik mijn AM97 in het echt zag. Later de eindversie zien was extra bijzonder omdat ik wist dat mensen dit echt gingen dragen. Dat was zo cool. En het was inspirerend om de winnaars vanuit de hele wereld te ontmoeten.



Op deze manier met Nike samenwerken was geweldig. Iedereen die ik heb ontmoet was superaardig en ik heb een hernieuwd respect voor de sneakerindustrie in het algemeen. Als consument zie je alleen het eindproduct, maar het proces van schets tot sample meemaken — daardoor kreeg ik een heel nieuw perspectief."