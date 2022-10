AIR MAX 97 CR7

PORTUGAL PATCHWORK

€ 180,00

Als jongetje moest Cristiano Ronaldo het doen met slechts twee paar schoenen. Eén paar om in te spelen en één voor op school. Zijn schoolschoenen bleven netjes, maar in zijn speelschoenen kwamen voortdurend gaten omdat hij altijd aan het voetballen was. Elke keer lapte zijn moeder de schoen weer op en kon Cristiano zijn talent verder aanscherpen. De nieuwe Air Max 97 CR7, ondergedompeld in Portugees rood en versierd met patches, is geïnspireerd op de schoenen uit zijn jeugd en vormt een eerbetoon aan zijn roots en zijn grootse prestaties, zowel op als buiten het veld.