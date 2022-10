Het is maar hoe je ernaar kijkt: of deze AM95 is een variatie op de twee klassieke kleurencombinaties van de Air Max of je ziet een moderne zwart-wit mix met bonte kleuren in de air unit. Je kunt er ook in het donker licht op schijnen met een zaklantaarn om de reflecterende details op de tong en in de hak te bewonderen, waarmee je beter zichtbaar bent. Maar hoe je hem ook bekijkt, deze Split-Style kleurencombinatie ziet er het mooiste uit op de iconische Air Max.