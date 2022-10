€ 150,00

De Air Max 90 verscheen in 1990 voor het eerst als beste hardloopschoen van Nike onder de naam Air Max 3. Deze essential voor de subculturen van de jaren 90 werd later ook een mainstream favoriet. Nu de Air Max 90 bijna 30 jaar bestaat, wil Nike samen met de wereldwijde streetwearpioniers Undefeated een ode brengen aan dit icoon. De kleuren en sfeer van toen met hoogwaardige en toch eenvoudige materialen van nu: deze Air Max 90 is gemaakt om te dragen.