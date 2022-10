€ 159,99

De Air Max 90 is altijd al synoniem geweest van de Moskouse subculturen van graffiti-artiesten, rappers en voetbalfans sinds de vroege jaren 2000. En in deze nieuwste incarnatie blijft de Air Max 90 'Moscow' trouw aan zijn roots, terwijl hij het stadse DNA van de meest jachtige stad van Rusland verwelkomt.

Net zoals het AM90 Recraft design van dit jaar is de Air Max 90 'Moscow' uitgerust met het flatterende profiel van de OG, een centrale zoom en een aangepaste Swoosh met een iets lagere mudguard voor een dynamischere look. Smoke Grey doet denken aan de onvergetelijke architectuur van de stad, terwijl zilveren details voor een futuristische vibe zorgen. Iconische Infrared en Laser Blue kleuraccenten worden voor het eerst gecombineerd als verwijzing naar Moskous knipperende autolampen en treinen, metroborden en neon billboards. De woorden 'Snelheid' en 'Stad' op de mudguards maken de schoen echt Moskous, helemaal samengesteld met overlays van premium leer plus een reflecterende voorvoet en kraag om ook op langere avonden op te vallen.