In 1992 werd de Air Max 1 Retro een van Nike's eerste retro/casual hybrides. Door het leren Air Max 1 OG bovenwerk met de vernieuwde Air Max 90 afwerking werd de schoen een favoriet voor casual stijl en optimaal comfort. Hoewel er tijdens de korte productieperiode maar een paar duizend paar werden uitgebracht, geeft de witte Air Max 90/1 in wit sneakerfans een kans om de hybride in zijn volle glorie te beleven.