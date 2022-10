€ 149,99

Sinds het debuut van de Air Max 1 in 1987 is de schoen al in tal van materialen en tinten uitgebracht, maar deze versie valt op door zijn ongewone, tweekleurige uiterlijk. Op het eerste gezicht heeft de schoen een eenvoudig design met merkdetails in reliëf, hoogwaardige details en accenten in Medium Khaki — maar dat is nog maar het begin. Elk paar wordt geleverd met een ruwe doek waarmee je de buitenlaag van de schoen kunt opwrijven, waardoor er een kleurrijke binnenkant tevoorschijn komt. De gestikte Swoosh met gespleten kleursamenstelling op de hak van de schoen is een knipoog naar dit unieke, transformerende vermogen.