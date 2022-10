Plan je volgende uitstapje met de leider van de groep. De Air Max 1 voegt een avontuurlijk tintje toe aan de schoen die de wereld met Air liet kennismaken en combineert zonnige vibes met de look van een trailschoen. De overlays van premium suède gaan van Desert kleuren over in Worn Blue. Een Swoosh van verfrissend Vivid Green roept de rust van een oase op en het luchtige mesh in twee kleuren houdt je comfortabel wanneer de temperatuur oploopt. Als finishing touch verwijzen de driekleurige veters naar traditionele wandelschoenen. Waar wacht je nog op?

SKU: DV3196-800