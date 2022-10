Deze Air Jordan IX met elementen geïnspireerd op de Special Field Boot is bestand tegen uitdagend weer, maar heeft zijn kenmerkende stijl behouden: een waterbestendige coating, een tong met inzetstukken, metalen veteroogjes en een stevig grippatroon. Bovendien is de duurzame constructie van leer en suède. De nieuwste kleurencombinatie in zwart en Gum Light Brown zorgt voor een echte seizoenslook.