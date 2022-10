AIR JORDAN VIII

OVO

€ 157,47

The Air Jordan VIII is het nieuwste special-edition OVO project. De schoen heeft een constructie van premium leer met gladde, getrommelde en geperforeerde oppervlakken. De helderwitte kleur brengt het geheel samen en goudkleurige spikkels verrijken de look. Details op de haklus en inlegzool bezegelen dit eerbetoon aan October's Very Own.