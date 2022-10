MJ vestigde in 1991 zelf zijn reputatie als beste speler in de League met de Air Jordan VI aan zijn voeten — hij won zijn vijfde titel als topscorer, zijn tweede titel als MVP in de League en de eerste van zes kampioenstitels. De 'NRG' kleurencombinatie heeft een nieuw bovenwerk met een slangenprint en koeienhuid, maar zonder afbreuk te doen aan de OG 'Nike Air' merkdetails op de hak.