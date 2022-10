In 1991 behaalde de nummer 23 zijn allereerste titel met de iconische Air Jordan VI aan zijn voeten. Het legendarische design van Tinker Hatfield was ongekend. Hij haalde voor het spoiler-achtige lipje aan de hak inspiratie uit sportauto's en voegde andere unieke designelementen toe, zoals een neopreen bootie en gaten in de tong om de schoenen snel aan en uit te kunnen trekken.