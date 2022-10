€ 200,00

Deze kleurencombinatie werd wereldberoemd in 1992 met de introductie van de Air Jordan 7 met het beroemde animatiekonijn. Bijna drie decennia later is deze combinatie weer helemaal terug, maar dan met een compleet nieuw design. Deze schoen in de kleur Neutral Grey met witte overlay en zwarte, True Red en Court Purple accenten is een afspiegeling van het origineel. De tong bevat een mix van retrokleuren en de citrustinten op de veters zijn een knipoog naar de voorliefde voor wortels van het animatiekonijn dat de inspiratie was voor het origineel van deze schoen.