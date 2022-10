AIR JORDAN VI

GATORADE

€ 225,00

De nieuwste kleurencombinatie van de Air Jordan VI is een ode aan de 'Like Mike' reclame uit 1991 die een hele generatie aansprak. De schoen is Gatorade-groen en heeft een suède bovenwerk. Bijzondere details maken het eerbetoon compleet: een op knijpflesjes geïnspireerd vetersysteem, een graphic op de inlegzool en de geborduurde tekst 'If I Could Be' aan de binnenkant van de tong.