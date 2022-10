Deze speciale zomerse editie brengt een eerbetoon aan de 30e verjaardag van het legendarische AJ5 design door de drie OG kleurencombinaties van de schoenen, Fire Red, Metallic Silver en Grape Ice te combineren tot één. Maar in plaats van dat de kleuren vechten om voorrang, is duidelijk te zien dat het zwarte bovenwerk van suède de kleuren op harmonieuze wijze samenbrengt op de kenmerkende designelementen van de schoen, zoals de gewatteerde tong en de lijnen op de middenzool die doen denken aan haaientanden. Net zoals fantastische teams samen goed presteren, worden ook deze OG kleuren samen gecombineerd tot een geheel nieuwe look, die zijn voorgangers ver voorbijstreeft.