De Air Jordan V is geïnspireerd op de look en kracht van gevechtsvliegtuigen. Deze schoen werd ontworpen door Tinker Hatfield en in 1990 voor het eerst uitgebracht. De nieuwste versie heeft een premium design en vervangt opengewerkt mesh door geweven leren details. De schoen wordt van kraag tot transparante zool bedekt met Pure Platinum voor een luxe look die moeiteloos opvalt.